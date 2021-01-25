Muğla'da Namnam Çayı ıslahı ile 6 bin 170 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Muğla'da yürüttüğü proje ile 6 bin 170 dekar tarım arazisinin taşkınlardan korunacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Muğla'da yürüttüğü proje ile 6 bin 170 dekar tarım arazisinin taşkınlardan korunacağı bildirildi.

DSİ, Muğla'da yaptığı yatırımlarla projelerini hayata geçiriyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Ula ilçesindeki Namnam Çayı üzerinde tersip bendi yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Yıldız, Namnam Çayının yan kolu olan Turgut Deresi üzerindeki tersip bendinin gövde ve düşü havuzu imalatları ile çay üzerindeki tersip bendinin gövde ve düşü havuzu imalatlarının tamamlandığını, ikinci tersip bendinin gövde ve düşü havuzu imalatlarının ise devam ettiğini belirtti.

Yıldız, projenin taşkınlarla mücadele kapsamında büyük önem arz ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Tersip bendi çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Balcılar, Oyru, Kıyra ve Karabörtlen mahalleleri ile 6 bin 170 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş olacaktır. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç