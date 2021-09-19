Muğla'da Muğla'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 9'uncusu yapıldı - Haberler
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Muğla'da Muğla'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 9'uncusu yapıldı

AA / Osman Akça - Haberler | Kültür Sanat
Muğla'da Muğla'da

Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 2013'te başlatılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 9'uncusu, Muğla'da çok sayıda bisikletli kadının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 2013'te başlatılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 9'uncusu, Muğla'da çok sayıda bisikletli kadının katılımıyla gerçekleştirildi.

Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya geldi.

Bisikletlerine "Süslü kadınlar" yazılı pankart asan ve meydanda müzik eşliğinde dans eden kadınlara, çevredekiler de destek verdi.

Kadınlar daha sonra, Zübeyde Hanım, Hasan Ali Yücel ve Cumhuriyet Caddesinde pedal çevirdi.

Etkinlikte konuşan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Muğla Gönüllüsü Aylin Bal, turun hiçbir kurum, kuruluş ve dernekle bağlantısı olmaksızın sadece yılda bir gün yapıldığını söyledi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 2013 yılında İzmir'de başladığını ve 9'uncusunun düzenlendiğini belirten Bal, "Turumuz bu yıl 150 şehirde ve 30 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız olarak gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Bu gerçekten çok gurur verici bir şey." dedi.

Bal, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin alt yapı talebini pekiştirmek için düzenlendiğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan Eda Karataş da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na her yıl düzenli olarak katıldığını, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Muğla'da Muğla'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu nun 9'uncusu yapıldı

Muğla'da Muğla'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu nun 9'uncusu yapıldı

Muğla'da Muğla'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu nun 9'uncusu yapıldı

AA / Osman Akça - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muğla'da Muğla'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 9'uncusu yapıldı - Haberler
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