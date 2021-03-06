Muğla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Muğla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

06.03.2021 23:55 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:58
Muğla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Soner Genek idaresindeki 48 YA 927 plakalı otomobil, Derebağ Mahallesi Kapraklar mevkisinde aynı güzergahta seyreden Şahin Karataş yönetimindeki 48 S 5130 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Soner Genek ile otomobilde bulunan Soner, Feride, Ceren, Cevat ve Sinem Genek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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