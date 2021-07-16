Muğla'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Muğla'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gümüşlük Mahallesi'nde sarp bölgedeki makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Rüzgar ve kuru otların tutuşması sonucu kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve su tankeriyle müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Son dakika haberleri | Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor
Son dakika haberleri | Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor
MERSİN'DE ORMAN YANGINI
MERSİN'DE ORMAN YANGINI
Mersin'de orman yangını! 650 hektar alan alevlerden etkilendi
Mersin'de orman yangını! 650 hektar alan alevlerden etkilendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Altuğ Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Aslıhan Karalar
Spor Mustafa Er Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 23:31:49. #1.15#

title