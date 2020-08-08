Muğla'da lavanta bahçelerinde hasat yapıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı başladı.
08.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:43
Muğla'nın Menteşe ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesinin "Koku Vadisi" projesi kapsamında Yeniköy Mahallesi'nde 5 dönüme dikilen, hem turistlerin hem de yerli halkın ilgisini çeken lavantanın hasadı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, lavantanın güzelliğiyle çekim merkezi olduğunu, yağıyla da ekonomik kazanç sağladığını söyledi.
Kaynak: AA