Muğla'da lavanta bahçelerinde hasat yapıldı Muğla'nın Menteşe ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı başladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin "Koku Vadisi" projesi kapsamında Yeniköy Mahallesi'nde 5 dönüme dikilen, hem turistlerin hem de yerli halkın ilgisini çeken lavantanın hasadı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, lavantanın güzelliğiyle çekim merkezi olduğunu, yağıyla da ekonomik kazanç sağladığını söyledi.

Kaynak: AA