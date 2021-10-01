Muğla'da kuru yük gemisi balık üretim çiftliğinin havuzuna çarptı - Haberler
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Muğla'da kuru yük gemisi balık üretim çiftliğinin havuzuna çarptı

AA / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel
Muğla'da kuru yük gemisi balık üretim çiftliğinin havuzuna çarptı

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki kuru yük gemisinin, balık üretim çiftliğinin havuzlarına çarpması sonucu binlerce balık kafesten kaçtı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki kuru yük gemisinin, balık üretim çiftliğinin havuzlarına çarpması sonucu binlerce balık kafesten kaçtı.

Milas'ın kırsal mahallelerindeki ocaklardan çıkarılan feldspat madeninin yurt dışına ihracının yapıldığı Güllük Limanı'na yanaşmak isteyen bir kuru yük gemisi, körfezde konuşlu balık üretim çiftliğindeki havuzlara çarptı.

Çarpma sonucu havuzların yırtılmasıyla binlerce balık Güllük Körfezi'ne kaçtı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, kazanın yaşandığı balık üretim çiftliğinde inceleme başlattı.

Öte yandan, havuzun ağlarının pervanelere dolanması nedeniyle arıza yapan gemi, dalgıçlar yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.

AA / Volkan Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muğla'da kuru yük gemisi balık üretim çiftliğinin havuzuna çarptı - Haberler
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