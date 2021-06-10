Muğla'da köpek ile kedinin dostluğu şaşırtıyor
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Muğla'da köpek ile kedinin dostluğu şaşırtıyor

Muğla'da köpek ile kedinin dostluğu şaşırtıyor
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde birlikte zaman geçiren köpek ve sokak kedisini görenler şaşırıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde birlikte zaman geçiren köpek ve sokak kedisini görenler şaşırıyor.

Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi'nde yaşayan Türkan Üstün, "Şanslı" adını verdiği kangal cinsi 4 aylık köpeğinin yanında sokak kedisini görünce şaşırdı.

Üstün, yiyecek verdiği kedinin köpeğiyle aynı ortamda vakit geçirmelerini sağladı.

Hayvanlar, günün büyük bölümünde birlikte görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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