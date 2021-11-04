Muğla'da "Kızılay Sağlık Yürüyüşü" düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Türk Kızılay Muğla Şube Başkanlığı tarafından Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında "Kızılay Sağlık Yürüyüşü" düzenlendi.

Gönüllülük temasının işlendiği bu yılki Kızılay Haftası'nda, Türk Kızılay Muğla Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, Muğla Valiliği önünde başladı.

"Kızılay Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıyan Kızılay gönüllüleri, Recai Güreli, Hasan Ercan ve Zübeyde Hanım caddelerini takip ederek, Sınırsızlık Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında Türk bayrağı açan Kızılay gönüllüleri, "Türk Kızılay'ına Kan verin hayat kurtarın", "Ateşi söndüren su, acıyı dindiren Kızılay'dır", "İyilik kanımızda var" ve "Kızılay'a bağışlanan her kan, bir can" yazılı dövizler taşıdı.

Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatarak, Kızılay'a ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Kızılay'ın bir afet ve insani yardım kurumu olarak olağanüstü ve afet dönemlerinde üzerine düşeni her zaman en iyi şekilde yapmaya devam ettiğini belirten Pirci, Marmaris ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve eş zamanlı olarak 7 ilçede etkili olan orman yangınları sürecinde, Türk Kızılay Muğla Şubesi ile ilçe şubelerinin ve temsilciliklerinin adeta seferber olduğunu aktardı.

Pirci, yangınlar sonrasında da tüm ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında hijyen ve maske desteğinin de sürdüğünü ifade etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Arslan da Türkiye'de 1868'de, Muğla'da ise 11 Ocak 1921'de kurulan Kızılay'ın, hiçbir ayrım yapmaksızın ihtiyaç sahibi herkesin yanında olarak, ülkenin haklı gururu olduğunu dile getirdi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlar, Sınırsızlık Meydanı'na kurulan kan alma aracında kan bağışında bulundu.

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