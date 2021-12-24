Fethiye'de kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Fethiye'de kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Fethiye'de kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Furkan İnce'nin (20) kullandığı 48 FE 148 plakalı motosiklet, Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnce'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Fethiye'de kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Fethiye'de kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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