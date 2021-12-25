Muğla'da kaybolan kişi ormanda ölü bulundu
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 2 gün önce kaybolan 82 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı.
SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 2 gün önce kaybolan 82 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı.
Dereköy Mahallesi'nde yaşayan Halil Kavak'ın iki gün önce akşam saatlerinde evden ayrılması ve geri dönmemesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye JAK, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Bölgede iki gündür arama çalışması yürüten ekipler, ormanlık alanda Kavak'ı ölü buldu.
Kavak'ın cenazesi, incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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