Muğla'da kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı
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Muğla'da kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

Muğla'da kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi Şelale mevkisinde kayalıklardan düşen Bekir Şahin (52) yaralandı. Şahin'in arkadaşı Aytekin Ceylan'ın (51) durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ulaştığı Şahin, bulunduğu yerden çıkarıldı. Şahin ve Aytekin Ceylan kayalıklardan 2 kilometrelik patika yol kullanılarak indirildi.

112 Acil Servis ekibince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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