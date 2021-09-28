Karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi

AA - Haberler | 3. Sayfa
Karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Metin Sönmez olay yerinde hayatını kaybetti.

Milas'ta motosiklet sürücüsünün vefatı, büyük üzüntüye neden oldu. Metin Sönmez isimli vatandaş, kullandığı motosikletin karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucunda hayatını kaybetti.

KARŞI YÖNDEN GELİYORDU

M.A'nın kullandığı 48 ADJ 163 plakalı kamyon, Kırcağız mahallesi Karpuzlu mevkiinde karşı yönden gelen Metin Sönmez idaresindeki üzerinde plaka bulunmayan motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri motosikletten savrulan sürücü Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sönmez'in cenazesi Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, bazı yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

AA / Volkan Yıldız - Son Dakika Haberleri
Bursa'da bir garip olay! Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı

Bursa'da bir garip olay! Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı

 Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana 'katil' diye bağırıyorlar

Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana "katil" diye bağırıyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tarkan Müge Anlı
Spor Alex Teixeira Salih Uçan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Mehmet Akif Ersoy Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 17:41:36. #1.12#