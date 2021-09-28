Karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi
Muğla'nın Milas ilçesinde karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Metin Sönmez olay yerinde hayatını kaybetti.
Milas'ta motosiklet sürücüsünün vefatı, büyük üzüntüye neden oldu. Metin Sönmez isimli vatandaş, kullandığı motosikletin karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucunda hayatını kaybetti.
KARŞI YÖNDEN GELİYORDU
M.A'nın kullandığı 48 ADJ 163 plakalı kamyon, Kırcağız mahallesi Karpuzlu mevkiinde karşı yönden gelen Metin Sönmez idaresindeki üzerinde plaka bulunmayan motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri motosikletten savrulan sürücü Sönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sönmez'in cenazesi Milas Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, bazı yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına aldı.