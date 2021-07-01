Muğla'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Muğla'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüsamettin Yaylı'nın kullandığı 48 KB 616 plakalı kamyon, Selimiye-Milas kara yolunda, Ali Uzun idaresindeki 48 LB 483 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Uzun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Uzun'un cenazesi, incelemenin ardından Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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