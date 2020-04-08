Muğla'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulaması Muğla İl Hıfzısıhha Meclisi tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Muğla İl Hıfzısıhha Meclisi tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Buna göre kamu kurumlarında üniforma giymesi gereken meslekler ve yöneticiler hariç kamu çalışanlarının serbest kıyafet ile mesaiye gelmesi uygun görüldü.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2020/21 Karar numaralı İl Hıfzıssıhha Meclis Kurul Kararının 7.maddesinin iptaline, 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek ve çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimlerine gidebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanmasına, aile hekimliği birimine gelen gebe, loğusa, bebek ve çocuklar için diğer hastalarla aynı ortamda bulunmayacak biçimde belirli bir zaman diliminde özel bir alan oluşturulup, gerekli tedbirlerin alınarak iş ve işlerin yapılmasına, ertelenmeyecek bazı hizmetlerin (yüksek riskli gebelik varlığı, topuk kanı sonucunun hastalık açısından şüpheli çıkmasına bağlı olarak tekrar topuk kanı istenmesi durumları, ertelenmeyecek aşı olması durumu vb.) verilmesi gereken grubun karantinada olması durumunda kendisi ve aile için gerekli önlemleri almış, İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenen sağlık personelinin evde bu işlemleri gerçekleştirilmesinin sağlanmasına, Covid-19 enfeksiyonun hızlı ve etkin kontrolü açısından, kişisel hijyenin önemi göz önünde bulundurularak, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümleri saklı kalmak kaydıyla, mevzuatı kurumlarınca belirlenen üniforma giymesi gerekenler (hastane personeli, emniyet, jandarma v.b) ve idari kadroda bulunan üst düzey yöneticiler hariç, kamu personellerinin kolay temizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyafet ile mesaiye gelmesinin pandemi süresince uygun görülmesine oy birliği ile karar verilmiştir." - MUĞLA

Kaynak: İHA