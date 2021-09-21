Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü - Haberler
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Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hasan Şen'in kullandığı 48 U 5556 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde Bekir Coşkun yönetimindeki 35 LBC 43 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücülerden Coşkun, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şen ise Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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