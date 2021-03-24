İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

24.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:49

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 35 UMG 81 plakalı otomobil ile 35 MST 53 plakalı otomobil çarpıştı.

Savrulan tomobillerden birisi yol kenarında park halindeki kamyonetin arkasına çarparak durdu.

Bu sırada kamyonetin arkasında bulunan bir kişi üzerine gelen otomobili fark edip, son anda kaçabildi.

Maddi hasara yol açan kaza anı ve ardından yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
İki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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