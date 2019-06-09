Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alpay Kars'ın kullandığı 45 AN 587 plakalı otomobil, Turgutreis Mahallesi'nde Pazaryeri Caddesi'nden yola çıkan Hatice Gündüz'ün kullandığı 41 TH 329 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA