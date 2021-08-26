Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Dalaman Havalimanı yolu Sarıgerme kavşağında, B.A. yönetimindeki 07 ANU 328 plakalı otomobil ile S.E. idaresindeki 34 BEF 951 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile A.D.A yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Dalaman Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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