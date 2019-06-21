Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yaşar Karaalioğlu (24) idaresindeki 06 GB 6417 plakalı motosiklet, Taşyaka Mahallesi Yüksekokul mevkisinde, Tolga Ünal'ın (17) kullandığı 48 AAB 046 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Fadime Koyu yaralandı.
İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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