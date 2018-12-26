Muğla'da "Hijyen Ortaca" Projesi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, belediye tarafından başlatılan "Hijyen Ortaca" projesi kapsamında, yapılan denetim ve eğitimlerde belirlenen şartları yerine getiren üç işletmeye "Hijyen Belgesi ve Hijyen Bayrağı" verildi.

İşletmelerin hijyen şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan proje kapsamında, Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde gıda mühendisi ve zabıta personelinden oluşan komisyon kuruldu.

Komisyon tarafından iş yerleri, üç defa gıda güvenliği ön şartları konusunda eğitim ve denetimden geçirildi. Çalışmalar sonunda, başarılı 43 işletme hijyen sertifikası ve bayrağı almaya hak kazandı. Şartları yerine getiren üç işletme, "Hijyen Ortaca" projesi sertifikasıyla ödüllendirildi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, gıdaların halka sağlıklı bir şekilde ulaşması için diğer kurumların yanı sıra belediyelere de büyük görevler düştüğünü söyledi.

- "Önceliğimiz eğitim ve hijyen"

Ortaca Belediyesinin de bu bilinçle projeler yürüttüğünü belirten Karaçelik, sağlıklı toplum için hijyen ve sağlıklı gıda tüketmenin önemini anlattı.

Karaçelik, "Ortaca halkının güvenli ve sağlıklı gıda tüketebilmesini sağlamak amacıyla, tüm dünyada kabul görmüş bir sistem olan ISO 22000 kriterlerine uygun 'Hijyen Ortaca' projesini hazırladık. Projeyle amacımız halkımızın ve ilçemize gelen misafirlerimizin, ilçemiz sınırlarındaki tüm işletmelerde gönül rahatlığıyla yiyip içebilmesi ve esnafımıza da güzel hizmet sunabilmenin huzurunu yaşatmaktır." dedi.

Önceliklerinin cezai işlem yerine, eğitim ve işletmelerin hijyen şartlarının gelişmesi olacağını anlatan Karaçelik, az gelişmiş ülkelerde imkansızlıktan dolayı sıklıkla gözlenen gıda zehirlenmelerinin Türkiye gibi gelişmiş toplumlarda ise bilgi ve bilinç eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

Karaçelik, projenin uygulama aşamasında uygun görülen işletme sahiplerinin "Hijyen Ortaca" projesi sertifikası ile ödüllendirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sertifika halkımız için bir güven olurken esnafımız için de bir ayrıcalık olacaktır. Hayata geçirdiğimiz proje halkımız ve işletmelerin desteğiyle daha başarılı olacaktır. Amacımıza ulaştığımızı görmek bizleri memnun etti. İnsanlar bu belge ve bayrakları gördüğünde güvenli ve denetlenen yerden alışveriş yapmanın rahatlığını hissedecek. Bu tür eğitim ve denetlemeler devam edecek ve 'Hijyen Belgesi' ve 'Hijyen Bayrağı' olan işletmelerimizin sayısı artacaktır."

- "Kalitede artış oldu"

Gıda Mühendisi Murat Erbil ise proje başladıktan sonra kalitede ve sürdürülebilir gıda güvenliğinde artış olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Proje kapsamında işletmelerde üç ayrı denetim gerçekleştirdiklerini aktaran Erbil, değerlendirmelerin 100 puan üzerinde yapıldığını ve 80 puana ulaşan işletmelerin sertifika almaya hak kazandıklarını ifade etti.

İşletmelerin hijyen standartlarını arttırmayı amaçlayan projede en yüksek puanı alan üç işletmeye sertifika ve bayrakları Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA