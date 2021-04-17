Muğla'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yahşi ve Gümbet mahallelerinde ağaç devrildi, elektrik telleri koptu. Yetkililer devrilen ağaçların kaldırılması ve kopan elektrik tellerinin onarılması için çalışma başlattı.

Fırtınanın ilçede gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı