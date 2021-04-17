Muğla'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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Muğla'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yahşi ve Gümbet mahallelerinde ağaç devrildi, elektrik telleri koptu. Yetkililer devrilen ağaçların kaldırılması ve kopan elektrik tellerinin onarılması için çalışma başlattı.

Fırtınanın ilçede gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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