Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
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Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Muğla'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar Marmaris, Datça, Fethiye ve Bodrum ilçelerindeki eş zamanlı olarak başladı.

Marmaris'te ilk olarak sabah saatlerinde Atatürk Meydanı'ndaki kutlama töreni gerçekleştirildi ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında Sahil Güvenlik teknesiyle Marmaris Körfezi'ne açılan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Marmaris Liman Başkanı Altuğ Kurban, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" diyerek denize çiçek bıraktı.

İlçede faaliyet gösteren su sporları istasyonlarında görevli kişilerce sürat tekneleri ve jet-skilerle gösteri yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botları da denizdeki kutlamalara eşlik etti.

İlçede akşam üzeri de "Temiz deniz, temiz dünya, temiz toplum" sloganıyla yüzücüler kulaç atacak, yüzücülere Marmaris Yelken Kulübü sporcuları da yelkenleriyle katılacak. Atatürk Meydanı'ndaki yağlı direk ve halat çekme yarışmalarıyla kutlamalar sona erecek.

-Datça-Fethiye ve Bodrum

Datça ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Datça Sahil Güvenlik Komutanı Beytullah Yurt, Datça Liman Başkanı Gökhan Çağlayan ve denizciler Datça Hudut Kapısı İskelesi'nden deniz şehitleri anısına denize çiçek bıraktı.

Fethiye'de de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Tören sonrası deniz şehitleri anısına Fethiye Körfezi açıklarında denize çelenk bırakıldı.

Bodrum'da ilçe protokolü Sahil Güvenlik botuyla denize açıldı. Kumbahçe Sahili yakınlarında denize çiçek bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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