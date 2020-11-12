Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti
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Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti

12.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:58

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir astsubay, sevgilisini vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. Meydana gelen olayın nedeninin ortaya çıkması için başlatılan soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan 21 yaşındaki Volkan Erdem, Kötekli Mahallesi'nde Çelik Apartmanı zemin katındaki evinde arkadaşı Hafize Günakın'ı tabanca ile vurdu. Genç astsubay daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polisler Volkan Erdem ve Hafize Günakın'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

EVDE 4 SAATLİK İNCELEME

Olayın meydana geldiği evde Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yaklaşık 4 saatlik inceleme yaptı. İncelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Meydana gelen olayın nedeninin ortaya çıkması için başlatılan soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ÇLK: Şimdi bu moda oldu öyle mi ? Hem vur, hem intihar et. Çünkü hesabı sorulmayacak ha ???
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