Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir astsubay, sevgilisini vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. Meydana gelen olayın nedeninin ortaya çıkması için başlatılan soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.