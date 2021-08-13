Muğla'da çiftçilerin orman yangınlarında zarar gören traktörleri yenileniyor
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Muğla'da çiftçilerin orman yangınlarında zarar gören traktörleri yenileniyor

Muğla'da çiftçilerin orman yangınlarında zarar gören traktörleri yenileniyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verirken devrilen traktörü hasar gören ve kendisi de yaralanan Hüseyin Işık ile Milas'taki yangında traktörleri zarar gören 2 kişiye yeni traktörleri teslim edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verirken devrilen traktörü hasar gören ve kendisi de yaralanan Hüseyin Işık ile Milas'taki yangında traktörleri zarar gören 2 kişiye yeni traktörleri teslim edildi.

Hacıveliler Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale ederken traktörü devrilince yaralanan Işık'ın, tedavisi devam ediyor.

Işık'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gönderilen traktörü AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve AK Parti İl Başkanı Kadem Mete tarafından yakınlarına ulaştırıldı.

Milletvekili Demir, burada yaptığı konuşmada, geçmiş olsun dileklerini iletmek için aradığında Hüseyin Işık'ın "Vatan sağ olsun" demesinin duygulandırdığını söyledi.

Yangında traktörleri zarar gören çiftçilere yeni traktörünü teslim ettiklerini belirten Demir, Milas ilçesindeki yangınlarında traktörleri zarar gören Sertaç Bircan ve Esat Ateş'e de yenilerinin teslim edildiğini vurguladı.

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren tüm isimsiz kahramanlara teşekkür eden Demir, devletin tüm yaraları saracağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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