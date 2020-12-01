Ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
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Ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

01.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:44

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kumluova Mahallesi'nde yaşayan K.A'nın, elindeki tarihi Tevrat'ı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

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Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, K.A. ile M.E. gözaltına alındı.

Bin yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat, incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi
Ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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