Muğla'da çalınan tır kasası Hatay'da bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalınan tır kasası, Hatay'ın Payas ilçesinde bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalınan tır kasası, Hatay'ın Payas ilçesinde bulundu.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca, sahibi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesine park halinde bırakılan tır kasasının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınarak Hatay'a getirildiği belirlendi.

Konuyla ilgili Hatay İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, tır kasasının Payas'ta ikamet eden E.T. ve S.K. isimli şahıslar tarafından Payas'a getirildiği, kasanın renk, plaka ve şase numaralarının değiştirilmek suretiyle yeniden tescil ettirilerek tekrar trafiğe çıkarıldığı tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucunda tır kasası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makama sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin alınması sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tır kasası ise sahibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı