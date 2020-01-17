Muğla'da çakmağa uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
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Muğla'da çakmağa uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çakmağında uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.

17.01.2020 21:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 22:16
Muğla'da çakmağa uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

'nın ilçesinde çakmağında uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'nde durumundan şüphelendikleri K.K'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında fitilli benzinli çakmağa gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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