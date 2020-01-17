Muğla'da çakmağa uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çakmağında uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.
17.01.2020 21:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 22:16
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çakmağında uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.K'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında fitilli benzinli çakmağa gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA