Muğla'da bir koyunun tek batında 7 kuzu doğurması şaşırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da bir koyunun tek batında 7 kuzu doğurması şaşırttı

Muğla'da bir koyunun tek batında 7 kuzu doğurması şaşırttı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir koyun tek batında 7 kuzu doğurdu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir koyun tek batında 7 kuzu doğurdu.

Eldirek Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim (76) ile Saliha Demirci (74) çifti, doğum yapan koyunun 7 kuzu dünyaya getirmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı.

Doğumun ardından kuzulardan biri iki gün sonra telef oldu. Bir kuzuyu beslemesi için kızlarına veren Demirci çifti, annelerinin bakmakta güçlük çektiği 5 kuzuyu da biberonla besliyor.

Saliha Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce ikiz ve dördüz doğuran koyunlarının olduğunu ilk kez bir koyunun yediz doğurduğunu söyledi.

Koyunun daha önce iki kez ikiz, bir kez de tek kuzu doğurduğunu anlatan Demirci, "Dördüncü doğumunda yediz doğurdu. En fazla dördüz doğuran koyunum vardı. Bölgede de daha önce yediz doğuran koyun olduğunu duymamıştık. Koyunlarda süt olmadığı için keçilerden sağdığım sütle kuzuları beslemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler
Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler
Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Murat Kurum Yaşar Güler Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Şeyma Subaşı Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Caner Erkin Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da bir koyunun tek batında 7 kuzu doğurması şaşırttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:50:40. #1.15#

title