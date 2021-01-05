Bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

05.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:12

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Veli Yılmaz idaresindeki 48 AEU 214 plakalı otomobil, Uğurlu Mahallesi Beşkavak Kavşağı'nda Abdullah Düzgün yönetimindeki 48 H 4595 plaka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçtaki sürücü Düzgün yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Düzgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması yer alıyor.

Bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Süleyman Soylu Pınar Gültekin Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Demet Özdemir Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Erol Bulut Ryan Babel Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Ocak Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 15:12:56. #1.15#
title