Muğla'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Muğla'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Armutalan Mahallesi'nde 8 Mart'ta meydana gelen ve motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Hüseyin Arslaner'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kaydında, yan yoldan ana yola giren motosiklete bir kamyonetin çarpması yer alıyor. Kayıtta, çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişinin yola savrulduğu ve kamyonetin durmayarak devam ettiği görülüyor.

Y.K. idaresindeki kamyonet, Yeni Datça Yolu 507 Sokak Kavşağı'nda Hüseyin Arslaner'in kullandığı motosikletle çarpışmış, Arslaner sağlık ekibince hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirmişti. Polis ekiplerince yakalanan kamyonet sürücüsüne ev hapsi cezası verilmişti.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Armutalan, Marmaris, Muğla, Mart, Güncel, Haberler

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