Muğla'da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Ula ilçesinde bir kadının restoranda darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

21.08.2020 01:51 | Son Güncelleme: 21.08.2020 01:55

Muğla'nın Ula ilçesinde bir kadının restoranda darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 18 Ocak'ta Akyaka'daki bir restoranda meydana gelen olayda, Buse D. (20) ile O.U. (33) arasında telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine işletmeye gelen O.U, iddiaya göre, Buse D'ye vurmaya başladı.

Olayın yaşandığı işletmenin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, şüphelinin kadını tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle darbettiği yer alıyor.

Şüphelinin, iş yeri personeli ve esnafın araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırıldığı da görüntülere yansıyor.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Muğla'da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti Güncel
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Politika
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Politika
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti
Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız
Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı
Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Mert Hakan transfer sürecini anlattı: Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı
Mert Hakan transfer sürecini anlattı: Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Sertab Erener Bergüzar Korel Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Muğla'da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 02:05:02. #1.15#
title