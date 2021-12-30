Muğla'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Muğla'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Muğla'da bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi
AA / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'ndeki bir evde, İdris Durum (71) ile A.K. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. Durum'u boğazından bıçakladı.

Çevredekilerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Durum'un olay yerine yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından A.K, polis ekiplerine teslim oldu.

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