Muğla'da Avukatlar Günü törenle kutlandı
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Muğla'da Avukatlar Günü törenle kutlandı

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Muğla'da Avukatlar Günü törenle kutlandı

Muğla ve ilçelerinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muğla ve ilçelerinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, yaptığı konuşmada, hukuk devleti olmanın gerçekten içselleştirdiği gün, avukatların da sorunlarının sona ermiş olacağını söyledi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, mahkeme başkanları ve avukatlar katıldı.

Datça ilçesinde de 5 Nisan Avukatlar günü kutlamasında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Muğla Barosu Datça Temsilciliği Ali Kurt, törende yaptığı konuşmada, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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