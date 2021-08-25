Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu;Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestra biriminin altında eğitim almak üzere çok sesli çocuk korosu kurulacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk Korosu;

Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestra biriminin altında eğitim almak üzere çok sesli çocuk korosu kurulacaktır. 7-10 ve 11-14 yaş arasında olmak üzere iki grup oluşturulacaktır. Çocukların müzikal gelişimine katkıda bulunmak ve ilerideki eğitim hayatlarında Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Konservatuvarları tercih etmeleri halinde müzik eğitimlerinde destek olmak amaçlanmaktadır.

SINAV İÇERİKLERİ:

Çok Sesli Çocuk Korosu Giriş Sınavı:

Tek ses tekrarı: Adaylardan piyanodan çalınacak tek bir sesi duyarak tekrar etmesi istenecektir. Çift ses tekrarı: Adaylardan piyanodan aynı anda çalınacak iki sesi duyarak ayrı ayrı tekrar etmesi istenecektir. Ezgi tekrarı: Adaylardan piyanodan çalınacak bir ezgiyi (melodiyi) duyarak tekrar etmesi istenecektir. Ritim tekrarı: Adaylardan masaya kalemle vurularak çalınan bir ritmi duyarak tekrar etmesi istenecektir. Çocuklardan Yaşasın Okulumuz (Daha Dün Annemizin) ve bildikleri bir şarkıyı seslendirmeleri istenmektedir. Sınav Yeri : Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi

Sınav Gün ve Saati : 18 Eylül 2021/ Saat 10: 30

Son Başvuru Tarihi : 17 Eylül 2021

Başvuru Yeri : Başvurular Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Konservatuvar birimi büro personeline veya mbbkultursanat@mugla. bel. tr adresine online olarak yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre