Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den Menteşe için tahliye uyarısı

Muğla'nın Kavaklı ilçesinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, 113 bin nüfuslu Menteşe ilçesi ve Kozağaçlı Mahallesi'ni tehdit ediyor. Konuyla ilgili gece yarısı açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yangının bu bölgelerde tehdidin artırması durumunda tahliye kararı çıkabileceğini söyledi.

Muğla'da günlerden bu yana devam eden yangın henüz kontrol altına alınmadı. Ören'deki Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangınlar panik yaratırken, bu sefer de Kavaklıdere'deki yangından istenmeyen haber geldi. Kavaklıdere'de başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, 113 bin nüfuslu Menteşe ilçesi ve Kozağaçlı Mahallesi'nde tehdit oluşturuyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yangın tehdidinin büyümesi durumunda ise daha radikal tedbirler alınmasının gündemde olduğunu anlattı.

"İLLE BOŞALTILACAK DEMİYORUM AMA TAHLİYE KARARI ÇIKABİLİR"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yaptığı açıklamada, "Kozağaçlı hemşerilerimiz ve belediyemizin ekipleri ile beraber kesimler yapılacak bir bent oluşturulmaya çalışılacak. Kozağaç ve Menteşe'de oturan hemşerilerime söylemek istiyorum; belki de belli bir saatten sonra boşaltma kararı çıkabilir. Buna göre hazırlıklı olmamız lazım. İlle boşaltılacak demiyorum, ama tahliye kararı çıkabilir. Bu konuda muhakkak hazır olmamız gerekiyor ve hiçbir direniş göstermeden bulunduğumuz bölgeleri hemen boşaltmamız lazım. Sizin canlarınız bizim için çok önemli. Şuan sabaha kadar yangının ne şekilde ne yöne evirileceğini kimse kestiremiyor ve bize söylemiyor. Ormandan da bize verilen bir bilgi yok, onu da söylemem lazım. Yapılacak ne varsa hemşerilerimizle beraber yapmaya devam edeceğiz" dedi.

YARIN SABAH HAVADAN MÜDAHALE BEKLENİYOR

Diğer yandan Alevlerin Kavaklıdere ilçesinin üst bölümünde yer alan Gökçukur mesire alanına ulaşmasının ardından Göktepe dağının zirvesinde yer alan TRT verici istasyonu ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın gözetleme kulesi tedbir amaçlı boşaltıldı. 11 mahalle de tedbir amaçlı olarak geçici süreyle tahliye edildi. Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangını kısa süre içinde geniş bir alana yayılırken, 1900 rakımlı Göktepe dağındaki etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgar de ekiplere zorluk çıkarıyor. Kavaklıdere orman yangını havadan görüntülenirken, geniş bir alana yayılan yangına yarın sabah saatlerinde hava unsurlarıyla müdahale bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı