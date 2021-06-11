Muğla belediyesinde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı, AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti
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Muğla belediyesinde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı, AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran ayı toplantısında, Ayasofya Camisi'nde imam Mustafa Demirkan'ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakareti CHP ve İYİ Parti grupları tarafından kınandı. Tartışmaya diğer meclis üyeleri de katılınca meclis salonunda sesler yükselirken, tartışmaların ardından AK Parti ve MHP grupları meclis toplantı salonunu terk etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nın açılışında, Ayasofya Camisi'ndeki bir etkinlikte imam Mustafa Demirkan'ın, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan sözleri CHP ve İYİ Parti grupları tarafından kınandı.

Kınama metninin okunmasının ardından AK Partili Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Demirkan'ın açıklamasında Bakara Suresi'nin 114. ayetinin okunduğunu iddia ederek bu metni onaylamadıklarını söyledi.

Muğla belediyesinde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı, AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti

AK PARTİ VE MHP GRUPLARI SALONU TERK ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ayasofya'da devlet erkânının olduğu programda imamın, Bakara Suresi'nin ayetini değil Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e isim vermeden hakaret eden ifadeler kullandığını ve Millet İttifakı olarak bu olayı kınadıklarını söyledi.

Tartışmaya diğer meclis üyeleri de katılınca meclis salonunda sesler yükseldi. Tartışmaların ardından AK Parti ve MHP grupları meclis toplantı salonunu terk etti.

Muğla belediyesinde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı, AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti
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