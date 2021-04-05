MUĞLA AVUKATLAR GÜNLERİNİ BURUK KUTLANDI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü buruk kutlandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü buruk kutlandı.

Datça Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüsle mücadele tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına göre bir araya gelen bir grup avukat, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Datça Baro temsilci yardımcısı Avukat Ali Kurt tarafından basın açıklaması okundu.

Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini ifade eden Kurt, Tüm dünyada etkili olan Covid - 19 salgını, uğruna hukuki mücadeleler yürütmekte olduğumuz insanımızın yaşam hakkını doğrudan tehdit ediyor, yaşama dair var olan alışkanlıklarımızı değiştiriyor, kısıtlıyor. Salgın ile mücadelede bilinebilen yöntemler ile yaşamaya, gerekli tedbirler altında yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Sanırım bir süre daha bu tedbirli yaşamı sürdürmek zorunda kalacağız dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı