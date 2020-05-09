MUĞLA Anneler Günü'nü kutlamaya giderken kazada ölen 24 kişi unutulmadı
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MUĞLA Anneler Günü'nü kutlamaya giderken kazada ölen 24 kişi unutulmadı

MUĞLA Anneler Günü'nü kutlamaya giderken kazada ölen 24 kişi unutulmadı
09.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:53

Anneler Günü'nü kutlamaya giderken kazada ölen 24 kişi unutulmadıMUĞLA'nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına giden kadınların bulunduğu tur midibüsünün Sakar Geçidi'nde virajda yoldan çıkıp, alt yola düşmesi sonucu ölen 24 kişi kazanın üçüncü yıl dönümünde anıldı.

Anneler Günü'nü kutlamaya giderken kazada ölen 24 kişi unutulmadı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına giden kadınların bulunduğu tur midibüsünün Sakar Geçidi'nde virajda yoldan çıkıp, alt yola düşmesi sonucu ölen 24 kişi kazanın üçüncü yıl dönümünde anıldı. CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan ve beraberindeki milletvekilleri kaza yerine karanfiller bıraktı.

İzmir'den 'Anneler Günü' kutlaması için yola çıkan 34 kişinin bulunduğu, Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris Karayolu'nun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların olduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, 30 metre yüksekten alt yola düşen midibüstekilerden 24'ü yaşamını yitirdi, 10'u ise yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan kazanın üçüncü yıl dönümünde CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin, CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, Anneler Günü'nde hayatını kaybeden 24 kişiyi anmak için kazanın olduğu yere karanfil bıraktı. Sakar Geçidi'nde giden sürücüler ise korna çalarak, gruba destek verdi. Başkan Hüseyin Özcan, "Hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hiçbir anne, çocuğundan ayrılmak zorunda kalmasın. Ne annelerin ne de çocukların acı çekmediği bir dünya olsun istiyorum" dedi.

MUĞLA Anneler Günü'nü kutlamaya giderken kazada ölen 24 kişi unutulmadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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