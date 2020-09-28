Muğla açıklarında mahsur kalan 87 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında fiber tekne ve lastik bottaki 87 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında fiber tekne ve lastik bottaki 87 sığınmacı kurtarıldı.

Gökçe Burnu açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunan sahil güvenliği unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 16 sığınmacıyı bota alarak karaya çıkardı.

Bozburun Mahallesi açıklarında ise 3 adet lastik botta sığınmacı olduğu, lastik botların sürüklendiği ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri 71 sığınmacıyı kurtardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen