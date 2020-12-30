Müge Anlı Yiğit Fevzi bulundu mu? 30 Aralık Müge Anlı'da aranan Yiğit Fevzi kimdir, nerede kayboldu?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Yiğit Fevzi konusu ele alınıyor. Müge Anlı Yiğit Fevzi bulundu mu? 30 Aralık Müge Anlı'da aranan Yiğit Fevzi kimdir, nerede kayboldu? Yiğit Fevzi hakkında merak edilenler...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI YİĞİT FEVZİ BULUNDU MU?

Yaklaşık 5 ay önce İstanbul'da kaybolan 14 yaşındaki Yiğit Fevzi hakkında verilen bilgiler arasında gözlerinin biraz çekik olduğu ve 1.90 boyunda olduğu yer alıyor.