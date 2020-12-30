Müge Anlı Yiğit Fevzi bulundu mu? 30 Aralık Müge Anlı'da aranan Yiğit Fevzi kimdir, nerede kayboldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Müge Anlı Yiğit Fevzi bulundu mu? 30 Aralık Müge Anlı'da aranan Yiğit Fevzi kimdir, nerede kayboldu?

30.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:11
Müge Anlı Yiğit Fevzi bulundu mu? 30 Aralık Müge Anlı'da aranan Yiğit Fevzi kimdir, nerede kayboldu?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Yiğit Fevzi konusu ele alınıyor. Müge Anlı Yiğit Fevzi bulundu mu? 30 Aralık Müge Anlı'da aranan Yiğit Fevzi kimdir, nerede kayboldu? Yiğit Fevzi hakkında merak edilenler...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI YİĞİT FEVZİ BULUNDU MU?

Yaklaşık 5 ay önce İstanbul'da kaybolan 14 yaşındaki Yiğit Fevzi hakkında verilen bilgiler arasında gözlerinin biraz çekik olduğu ve 1.90 boyunda olduğu yer alıyor.

Müge Anlı Yiğit Fevzi bulundu mu? 30 Aralık Müge Anlı'da aranan Yiğit Fevzi kimdir, nerede kayboldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit Oktay Kaynarca Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Can Bartu Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Erkek Sakarya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müge Anlı Yiğit Fevzi bulundu mu? 30 Aralık Müge Anlı'da aranan Yiğit Fevzi kimdir, nerede kayboldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:43:30. #1.14#
title