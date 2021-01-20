Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor
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Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor

20.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:03

Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un uyuşturucu suçundan tutuklanmasının ardından Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan Müge Anlı'yı tehdit etmişti. Yine Uygun'un ağabeyinin çektiği tahmin edilen videoda, Müge Anlı'ya silahla tehditler savrulup, "Yarın Yusuf, Müge Anlı'nın stüdyosunda bekleyecek" paylaşımı yapıldı.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin yürütülen davanın bir numaralı şüphelisi durumundaki Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan yine ölüm tehditleri savurdu.

"STÜDYONUN ÖNÜNDE BEKLEYECEK"

Uygun'un hesabından yapılan paylaşımda, ağabey, yeğeni olduğunu söylediği kişinin yarın Müge Anlı'nın stüdyosunun önünde bekleyeceğini belirtti.

"MÜGE ANLI BEKLE"

Ümitcan Uygun'un 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmasının ardından ağabeyi, Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yine Müge Anlı'yı açık açık ölümle tehdit etti. Paylaşımda, "Yarın Yusuf, Müge Anlı'nın stüdyosunda bekleyecek. Müge Anlı bekle, yeğen Yusuf gelecek" ifadeleri kullanılırken diğer bir video da silahlı bir kişinin olduğu görüldü.

Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor
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