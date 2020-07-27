Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Ekranların başarılı isimlerinden Didem Arslan Yılmaz, yeni yayın döneminde Show TV'de yayınlanacak programıyla Müge Anlı'ya rakip olacak.

Habertürk'ten ayrılarak Show TV'ye geçen Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'nın programıyla aynı formatta olan programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Didem Arslan Yılmaz'ın yeni programının adı belli oldu. Show TV'de ekranlara gelecek programın ismi "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" olacak. Konuyla ilgili kanaldan yapılan açıklamada "Haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak olan Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye'de artık hiçbir olay gizli kalmayacak; hiçbir dava yarım bırakılmayacak, hiç kimse yok sayılmayacak. Alanında uzman hukukçular ve doktorların da yer alacağı, Türk televizyonlarının gerçeklikle tanışacağı programda kederler sevince; karamsarlık umuda dönüşecek. Yıllardır yakınlarını arayanlara umut, çözülemeyen davalara ışık olacak program Türk halkına yeni bir ses, yeni bir soluk getirecek. Bugüne kadar Türkiye'nin nabzını tutan Didem Arslan Yılmaz şimdi ise SHOW TV'de halkın nabzını tutacak" ifadeleri kullanıldı.

AYRILIK MESAJINDA SİNYALİ VERMİŞTİ

Uzun süreden beridir çalıştığı Habertürk ile yollarını ayıran Didem Aslan Yılmaz, veda mesajında şu satırlara yer vermişti: "Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk'de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv'deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk'ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun."