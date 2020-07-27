Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak

Ekranların başarılı isimlerinden Didem Arslan Yılmaz, yeni yayın döneminde Show TV'de yayınlanacak programıyla Müge Anlı'ya rakip olacak.

27.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:18

Habertürk'ten ayrılarak Show TV'ye geçen Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'nın programıyla aynı formatta olan programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Didem Arslan Yılmaz'ın yeni programının adı belli oldu. Show TV'de ekranlara gelecek programın ismi "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" olacak. Konuyla ilgili kanaldan yapılan açıklamada "Haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak olan Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye'de artık hiçbir olay gizli kalmayacak; hiçbir dava yarım bırakılmayacak, hiç kimse yok sayılmayacak. Alanında uzman hukukçular ve doktorların da yer alacağı, Türk televizyonlarının gerçeklikle tanışacağı programda kederler sevince; karamsarlık umuda dönüşecek. Yıllardır yakınlarını arayanlara umut, çözülemeyen davalara ışık olacak program Türk halkına yeni bir ses, yeni bir soluk getirecek. Bugüne kadar Türkiye'nin nabzını tutan Didem Arslan Yılmaz şimdi ise SHOW TV'de halkın nabzını tutacak" ifadeleri kullanıldı.

Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak

AYRILIK MESAJINDA SİNYALİ VERMİŞTİ

Uzun süreden beridir çalıştığı Habertürk ile yollarını ayıran Didem Aslan Yılmaz, veda mesajında şu satırlara yer vermişti: "Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk'de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv'deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk'ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun."

Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Haber Yorumları (4)
CORCİ: müge anlı nın getir götürünü yapar.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
MERT: İstediği kadar dişli olsun. . . Biz izlemedikten sonra bir şey fark etmeyecek. . . .
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
ADIM YOK: bu program müge anlı ile program oldu . . hiç kimse takllit edemez ne didem hanım ne başkası taklit program işe yaramaz ve yapımcısınada yakışmaz sunucusuna da bir de dişli rakip demezler mi . . gelde gülme
Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Oyun oynadığı araç hareket edince kendisini dışarı atan çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi 3. Sayfa
Oyun oynadığı araç hareket edince kendisini dışarı atan çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı Dünya
Çin ve ABD arasındaki gerilim zirveye çıktı! ABD'nin başkonsolosluğu resmen kapandı
Önlemler bahçe kapısında başlıyor! Sıkı tedbir alan okullara 'temiz' belgesi de verilecek Güncel
Önlemler bahçe kapısında başlıyor! Sıkı tedbir alan okullara "temiz" belgesi de verilecek
Gözü dönmüş müşteri, maske takmasını isteyen mağaza müdürünü askı demiri ile dövdü 3. Sayfa
Gözü dönmüş müşteri, maske takmasını isteyen mağaza müdürünü askı demiri ile dövdü
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
İspanyol bakan Ayasofya için 'Ortak ev' dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı! Katillerinin 3'ü öldürüldü
Son Dakika: Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı! Katillerinin 3'ü öldürüldü
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı
Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Takım arkadaşının 'Bize ihanet etti' dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Takım arkadaşının "Bize ihanet etti" dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Deniz Seki Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Ağustos Futbolcu Başakşehir
Şu an buradasınız: Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 17:23:01. #1.15#
title