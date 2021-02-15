Müge Anlı son bölüm neden kaldırıldı? 12 Şubat Cuma Müge Anlı son bölümü neden yok? ATV Müge Anlı canlı yayın izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarına gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümü, yani 12 Şubat 2021 Cuma yayını hem YouTube hem de ATV sitesi üzerinden kaldırıldı! Son bölümü izlemek isteyen seyirciler, yayını bulamayınca merak etti. Peki, Müge Anlı son bölüm neden kaldırıldı? 12 Şubat Cuma Müge Anlı son bölümü neden yok?

Sabah kuşağının yıllardır reyting rekorları kıran ve hafta içi her gün milyonlarca kişi tarafından izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, son olarak 12 Şubat Cuma günü ekranlara geldi. Sevgi Kıranlı ve Davut Kıranlı ile Semiha Cambaz ve Muammer Cambaz arasında gerçekleşen olaylar ve dinmek bilmeyen kriz günlerdir izleyicilerin programı merakla takip etmesine neden oluyordu. Son olarak Davut Kıranlı'nın intihar ettiği haberleri sosyal medyayı meşgul ederken, izleyiciler bunun üzerine son bölümü izlemek istedi. Fakat, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümü, yani 12 Şubat 2021 Cuma yayını hem YouTube hem de ATV sitesi üzerinden kaldırıldı!

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MÜGE ANLI SON BÖLÜM NEDEN KALDIRILDI?

49 yaşındaki 5 çocuk annesi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan ve 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Bulunan Sevgi Kıranlı, canlı yayına telefonla bağlanarak, "Muammer'e kaçtım, aşık oldum" deyince, tüm Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde canlı yayına çıkan Sevgi Kıranlı, yayına gelen Muammer Cambaz'ın eşi ile tartıştı. Davut Kıranlı, güzelim diye çağırdığı Sevgi Kıranlı'ya neler dese de, o ikna olmadı. Muammer'e aşık olduğunu ve ona dönmeyeceğini söyledi. Son program büyük tartışmalara ev sahipliği yaparken, Davut Kıranlı'nın program sonrası bir arabanın önüne atlayıp intihar ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. resmi bir açıklama yapılmasa da, bu iddiaların ardından ATV ve YouTube kanalları üzerinden Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümü yani 12 Şubat 2021 Cuma yayını kaldırıldı!