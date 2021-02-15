Müge Anlı, dere yatağında ölü bulunan İkranur'un cinayete kurban gittiğini açıkladı: Amcası her şeyi itiraf etti
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Müge Anlı, dere yatağında ölü bulunan İkranur'un cinayete kurban gittiğini açıkladı: Amcası her şeyi itiraf etti

15.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:58
Müge Anlı, dere yatağında ölü bulunan İkranur'un cinayete kurban gittiğini açıkladı: Amcası her şeyi itiraf etti

Geçtiğimiz sene evinin yakınlarındaki bir dere yatağında ölü bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Canlı yayında konu hakkında açıklama yapan Müge Anlı, "İkranur'un 14 yaşındaki amcası cinayeti itiraf etti" dedi.

Giresun'da 27 Haziran 2020 günü kayıplara karışan ve 68 saat sonra evine 7 kilometre ileride dere yatağından ölü bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

CİNAYETİ 14 YAŞINDAKİ AMCA İŞLEMİŞ

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, yaşanan gelişmeyi canlı yayında açıkladı. Anlı; "Geçtiğimiz günlerde Tirsi Ailesi'nden 7 kişi gözaltına alınmıştı. İkranur'u en son gören 14 yaşındaki amca S.T ve hala A.T, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Amca S.T., cinayeti itiraf etti" açıklamasında bulundu.

Müge Anlı, dere yatağında ölü bulunan İkranur'un cinayete kurban gittiğini açıkladı: Amcası her şeyi itiraf etti

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarma ekipleriyle İkranur'un ölü bulunduğu dere yatağına getirilen 14 yaşındaki amca ile keşif çalışması yapıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 14 yaşında amca cinayet itirafında ve hala da cinayete yardım etme suçundan adliyeye sevk edildi.

KARDEŞLERİNİN CİNAYET İŞLEDİĞİNİ ÖĞRENİNCE YIKILDI

Canlı yayında cinayetin itiraf edildiğini açıklayan Müge Anlı, "Öldürme nedenini açıklamış ama ben şu an resmi bir açıklama beklediğim için bir şey söyleyemiyorum" dedi. Yayında iki kardeşinin cinayet suçuyla adliyeye sevk edildiğini öğrenen Sevgican ise gözyaşlarına boğularak "Olayın en başından beri çok soğukkanlılardı. Cinayet işlediklerini hiç düşünmedim sadece cinayeti görebildiklerini düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı, dere yatağında ölü bulunan İkranur'un cinayete kurban gittiğini açıkladı: Amcası her şeyi itiraf etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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