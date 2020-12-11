Müge Anlı Rıdvan Aydoğan bulundu mu? 11 Aralık Rıdvan Aydoğan son durum: Rıdvan Aydoğan kimdir?
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Müge Anlı Rıdvan Aydoğan bulundu mu? 11 Aralık Rıdvan Aydoğan son durum: Rıdvan Aydoğan kimdir?

11.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:35
Müge Anlı Rıdvan Aydoğan bulundu mu? 11 Aralık Rıdvan Aydoğan son durum: Rıdvan Aydoğan kimdir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Rıdvan Aydoğan konusu ele alınıyor. Müge Anlı Rıdvan Aydoğan kimdir? Müge Anlı Rıdvan Aydoğan bulundu mu? 11 Aralık Rıdvan Aydoğan son durum!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

RIDVAN AYDOĞAN KİMDİR?

Rıdvan Aydoğan Mardin Kızıltepe'de yaşıyor. Evli ve 8 çocuk babası 40 yaşındaki Rıdvan Aydoğan Mardin'de 16 Ekim'de kayboldu. Kızı ve erkek arkadaşı Müge Anlı'ya gelerek yardım istedi.

Rıdvan Aydoğan Ömer Cengiz beyle Batman'da biçer döner işletiyordu.

11 ARALIK MÜGE ANLI RIDVAN AYDOĞAN BULUNDU MU?

56 gündür aranan Rıdvan Aydoğan için bazı arkadaşları hatta bağlandı ancak henüz bir iz bulunamadı.

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