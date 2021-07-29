Müge Anlı programında avukatlık yapan Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası
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Müge Anlı programında avukatlık yapan Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası

Müge Anlı programında avukatlık yapan Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Yıllardır Müge Anlı'nın programında olan avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamayı paylaşan Müge Anlı, Özkan'ın ölüm iddiasını yalanladı.

Geçtiğimiz ay sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Programın sevilen isimlerinden avukat Rahmi Özkan'ın hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

"ÖLÜM İDDİASI ASILSIZDIR, HUKUKİ SÜREÇLER BAŞLATILACAK"

Programın yapımcı kuruluşu Mavi Klaket ise Rahmi Özkan'ın ölüm iddiasını kesin bir dille yalanladı. Şirket yaptığı açıklamada "Uzunca bir süredir sosyal medya ve birtakım medya kuruluşlarında programımızın avukatı sayın Rahmi Özkan'ın öldüğü yönünde paylaşım ve haberler yer almaktadır. Ancak kamuoyunu meşgul etmekte olan söz konusu haber ve paylaşımlar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili olarak hem kıymetli izleyicilerimize hem de programımıza yönelik yıpratma çabalarının son bulması adına gerekli hukuki süreçler tarafımızca ivedi şekilde başlatılacaktır. Bu tür mesnetsiz haber ve paylaşımların kimseye bir faydası olmayacağının altını çizer bundan sonraki süreçte yapılacak açıklamalardan ilgili kurum ve kişilerin sorumlu olacağını beyan ederiz. Yeni sezonda görüşmek dileğimizle" denildi.

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Müge Anlı programında avukatlık yapan Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası
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Yıllardır Müge Anlı'nın programında olan avukat Rahmi Özkan'ın öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamayı paylaşan Müge Anlı, Özkan'ın ölüm iddiasını yalanladı.

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