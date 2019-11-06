Müge Anlı'nın sorusu cinayeti aydınlattı

06.11.2019 21:25 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:25

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın cinayete kurban gittiği Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı. Canlı yayında Anlı'nın şüpheli Ercan O.'ya, "Karınıza kızınıza uygunsuz bir şey mi yaptı?" sorusu cinayetin aydınlanasını sağladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 29 Ekim günü kaybolan 23 yaşındaki Gökhan Özkan, her yerde aranıyordu. Kayıp gencin ailesi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olarak yardım istedi. Ailesi, Gökhan Özkan'ın en son görüştüğü Ercan O.'dan şüphelendiğini belirtti. Ercan O. ise canlı yayınına bağlanarak o gün yaşananları anlatmaya başladı. Şüpheli, 29 Ekim günü Gökhan Özkan'ın yanına geldiğini ancak mülteci kaçakçılığı yaptığını, bu iş nedeniyle kendisine bir telefon geldiğini ve yanından ayrıldığını söyledi. Bu açıklama üzerine Müge Anlı, şüpheli Ercan O.'ya Gökhan Özkan'ın kaybolduğu gün üzerinde 7 bin lira para taşıdığını ve kendi evine sık sık gittiğini vurgulayarak, "Onu eşinden ya da kızından mı kıskandınız? Kızına uygunsuz bir şey mi yaptı?" sorusunu yöneltti. Anlı'nın sorusu üzerine panikleyen ve cevap veremeyen Ercan O.'nun şüpheli davranışı emniyet yetkilerini hemen harekete geçirdi. Gözaltına alınan Ercan O., polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Cinayeti namusu için işlediğini ileri süren katil zanlısı, Gökhan Özkan'ı av tüfeği ile öldürdüğünü ve Arıklı köyündeki ormanlık alana attığını söyledi. Polise itiraf ettiği yerde 9 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın cesedi bulundu. Ceset inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA