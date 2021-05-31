Müge Anlı'nın programında cani adamın sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattığı görüntüler ortaya çıktı
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Müge Anlı'nın programında cani adamın sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattığı görüntüler ortaya çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan iki çocuk annesi Fatma Öz'ün, Sivas'ta birlikte yaşadığı evli sevgilisi Bahri Maraşlı tarafından cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Maraşlı'nın polis memurlarıyla olay yerine giderek cinayeti nasıl işlediğini anlattığı görüntüler ortaya çıktı.

Sivas'ta evli sevgilisi Bahri Maraşlı ile birlikte yaşayan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Fatma Öz, 19 Nisan tarihinde kayıplara karışmıştı. Öz'den günlerce haber alamayan endişeli aile, kayıp başvurusunun ardından kızlarını bulmak için ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'nın yolunu tutmuştu.

İKİNCİ SEVGİLİSİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın, iki çocuk annesi Fatma Öz'ün şüpheli kaybında işaret ettiği ve ısrarlı soruları karşısında çelişkili ifadelerde bulunan evli fırıncı Bahri Maraşlı'nın ikinci sevgilisi Yasemin Doğan, cuma günü ekrana gelen Müge Anlı yayınının ardından emniyete giderek cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf etti. Bu itirafın üzerine harekete geçen Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahri Maraşlı'yı gözaltına aldı.

CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

Çelişkili ifadeleri ve davranışlarıyla Müge Anlı'nın başından beri şüphelendiği Bahri Maraşlı da gözaltında cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Sevgilisi Fatma Öz ile tartıştıklarını ve o esnada kalbine tek el ateş ederek öldürdüğünü ifade eden Maraşlı, ekipler tarafından Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak Köyü yakınlarındaki olay yerine götürülerek cinayet tatbikatı gerçekleştirdi. Katil zanlısı tatbikatta, sevgilisini öldürüp gömdüğü ve kıyafetlerini yaktığı yeri tarif etti. Cinayete kurban giden talihsiz kadının cansız bedeni üzerine kapatılan taşların altından çıkarılarak otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.

Müge Anlı'nın programında cani adamın sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattığı görüntüler ortaya çıktı

İSTİSMARI DUYUNCA İTİRAF ETTİ

Kan donduran gelişmelerin ardından bugün Müge Anlı'ya katılan Bahri Maraşlı'nın ikinci sevgilisi Yasemin Doğan, "Bütün iyi niyetimle, samimiyetimle anlattım. Çünkü bir faili meçhul cinayette ben olmak istemiyordum" dedi. Bahri Maraşlı'nın kendisine "O artık toprağın altında" sözleriyle cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyleyen Doğan, bu zamana kadar ölüm korkusundan susmak zorunda kaldığını belirtti. Cuma günü ekrana gelen programda Bahri Maraşlı'nın 15 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğunu öğrenmesi üzerine daha fazla dayanamadığını kaydeden Doğan, emniyete giderek bu itirafı yaptığını dile getirdi.

Müge Anlı'nın programında cani adamın sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattığı görüntüler ortaya çıktı

"CİNAYETİ YASEMİN YÜZÜNDEN İŞLEDİ"

Canlı yayına katılan bir görgü tanığı ise Yasemin Doğan'ın ifadelerinin yalan olduğunu ve sevgilisinden Fatma Öz'ü aradan çıkarmasını istediğini söyleyerek, "Bahri Maraşlı, cinayeti Yasemin yüzünden işledi" şeklinde konuştu.

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Müge Anlı'nın programında cani adamın sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattığı görüntüler ortaya çıktı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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