Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
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Burhan Akdağ, Müge Anlı, Akdağ, Magazin, Haber

Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim

Burhan Akdağ, eski eşi Müge Anlı'nın evli birinden hamile kaldığını iddia ederek gündeme bomba gibi düştü. Anlı ise iddiaları kesin bir dille yalanlayınca Akdağ'dan yeni bir açıklama geldi. Akdağ hamilelik iddiasını kendisine Anlı ile ilgili yorum yapan kişiy, tiye almak için yazdığını söyledi.

22.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:29
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Müge Anlı'nın evli bir adamdan hamile olduğunu iddia etti. Eski eşinin iddialarının ardından Anlı'da avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada haberleri yalanladı. Yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Akdağ, iddiasının doğru olmadığını söyledi.

"TİYE ALAN BİR CEVAP VERDİM"

Eski eş Burhan Akdağ, Müge Anlı'nın açıklamasından sonra sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Akdağ paylaşımında şunları söyledi: "Bu fikrimi sosyal medyadaki tüm sayfalarımda paylaştım. Instagram'da bir kullanıcı 23 Nisan ile ilgili bu paylaşıma Müge Anlı ile alakalı yorum yapmış. Aynen şunu yazmış; 'Benden duymuş olmada senin Müge evleniyormuş, pek inanmadım ama haberler bu yönde' Benimle dalga geçen bu yorumu okuyunca, bende kendisi ile dalga geçer gibi ve kendisini tiye alan bir cevap verdim."

"MÜGE HAMİLEYSE KIZIMIN ADINA SEVİNİRİM"

"Yazdığım cevap bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. her kafadan bir ses, Türkiye bir anda koronavirüsü, sokağa çıkma yasağını, 31 şehirden çıkamadığımız, almadığımız maskeleri unuttu. Müge Anlı hamile mi değil mi bunu konuşmaya başladı. Neredeyse erkek mi kız mı hatta muhtemel isimleri bile konuşulur oldu. Hamile olabilir, olmayabilir. Buna kimse karışamaz. Eğer hamile ise kızımın adına sevinirim bir kardeşi olacağı için. Onun dışında beni hiç enterese etmiyor. Çok mutlu ve çok iyi giden bir evliliğim var. Her şeyden önemlisi insanlığı zor durumda bırakan bir koronavirüs gerçeği var. İşte sizlerinde merak ettiğini düşündüğüm olay bu... Ortalık çok kötü evde kalın arkadaşlar."

Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı ile 2008 yılında çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Burhan Akdağ, Instagram hesabından kendisine yapılan "Benden duymuş olmada senin Müge evleniyormuş. Pek inanamadım ama haberler o yönde" yorumuna "Sen çok geriden geliyorsun. Hamile olduğunu söylesem, evleneceği kişinin boşanmasını beklediğini söylesem sanırım şaşırmazsın. Program neden bitti?" şeklinde cevap verdi. Müge Anlı'nın avukatı Eylem Kahraman ise konu hakkında yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Müge Anlı, Koronavirüs sebebiyle programına bir süreliğine ara vermiştir. Müvekkilim aleyhinde ortaya atılan maksatlı ve çirkin iddia kesinlikle gerçek dışı olup, müvekkilimin kamuoyundaki saygınlığına zarar vermeye yöneliktir."

Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim

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