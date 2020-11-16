Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı
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Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı

16.11.2020 11:30 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:35
Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı

İzleyicileriyle el ele veren Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay için 20 Milyon lira bağış toplayarak aşevi filosu kurdu.

İzleyicileriyle el ele veren Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay için 20 Milyon lira bağış toplayarak aşevi filosu kurdu. Filodaki aşevleri canlı yayında hesaplandı.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 13 yıldır ekrana getirdiği televizyon programının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de gündeme geliyor. Her fırsatta Kızılay'ın bağış kampanyalarına destek veren Anlı, aşevi projesi kapsamında izleyicileriyle birlikte bir filo kurdu.

Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı. Toplanan bu bağışlar ile neler yapıldığını canlı yayında hesaplayan Müge Anlı, 2 yerleşik, 5 mobil TIR, 26 Atom Karınca olmak üzere 33 Müge Anlı ve Dostları Aşevi, Türkiye'nin hizmetine sunulduğunu Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile birlikte duyurdu. - İSTANBUL

Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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